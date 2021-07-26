Ослабление карантина в Украине и антивакцинаторы США: главное о Covid-19 25 июля

Эпидемиологическая ситуация в мире продолжает ухудшаться. За последние сутки зарегистрировано 811 828 новых случаев заражения Covid-19.

Так, по состоянию на 26 июля по всему миру выявлено 193 901 976 зараженных, из которых 2 248 450 – украинцы.

При этом вирус по всему миру унес жизни 4 153 878 человек, а в Украине с начала пандемии скончались 52 847.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине и мире читайте в материале Фактов ICTV.

Коронавирус в Украине

Министерство здравоохранения Украины планирует смягчить карантинные ограничения для граждан, которые вакцинированы от коронавируса.

По словам замглавы Минздрава, главного санитарного врача Игоря Кузина, правительство уже рассматривает возможность введения внутренних Covid-сертификатов.

Чиновник рассказал, что случае ужесточения карантинных ограничений, предприятиям, сотрудники которых были вакцинированы, разрешат принимать привитых клиентов.

Кузин выразил убеждение, что такой подход позволит снизить нагрузку на экономику без риска для жизни и здоровья украинских граждан.

Коронавирус в мире

Около 45% населения Соединенных Штатов Америки, до сих пор не получившего прививку от коронавируса, заявили, что не планируют вакцинироваться.

Об этом свидетельствует результаты опроса, проведенного центром исследований по связям с общественностью NORC.

Еще около трети непривитых американцев все еще рассматривают возможность вакцинации, хотя и склоняются к отказу от нее.

В свою очередь директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски выразила уверенность, что большинство граждан, заразившихся в последнее время, являются противниками иммунизации.

По ее словам, почти все граждане США, заболевшие за последнюю неделю, отказались от получения прививки.