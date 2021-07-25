Ослабление карантина: в Украине могут ввести внутренний Covid-сертификат

В Украине могут смягчить карантин для вакцинированных граждан.
В Минздраве рассматривают введение внутреннего Covid-сертификата.
— В будущем мы рассматриваем такую возможность. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении Дія, подтверждающий факт прививки против коронавируса, — заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
По словам Кузина, могут позволить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать клиенты, привитые против коронавируса.
Санитарный врач убежден, что такой подход поможет уменьшить нагрузку на экономику без риска для граждан.
Такой же сертификат вводят и в Англии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с конца сентября, как только все взрослые смогут получить две прививки, Covid-сертификаты станут обязательными здесь.
Сейчас обязательные двойные прививки необходимы для многих международных поездок, как с точки зрения требований въезда в другие страны, так и для избежания карантина при возвращении в страну.
Но это будет первый случай, когда внутренний Covid-сертификат будет обязательным для доступа к определенным заведений внутри страны. Будут входить в перечень пабы и другие заведения, пока неизвестно, но не исключено, что впоследствии войдут.