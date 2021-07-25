Ослабление карантина: в Украине могут ввести внутренний Covid-сертификат

В Украине могут смягчить карантин для вакцинированных граждан.

В Минздраве рассматривают введение внутреннего Covid-сертификата.

— В будущем мы рассматриваем такую ​​возможность. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении Дія, подтверждающий факт прививки против коронавируса, — заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По словам Кузина, могут позволить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать клиенты, привитые против коронавируса.

Санитарный врач убежден, что такой подход поможет уменьшить нагрузку на экономику без риска для граждан.

Такой же сертификат вводят и в Англии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с конца сентября, как только все взрослые смогут получить две прививки, Covid-сертификаты станут обязательными здесь.

Сейчас обязательные двойные прививки необходимы для многих международных поездок, как с точки зрения требований въезда в другие страны, так и для избежания карантина при возвращении в страну.

Но это будет первый случай, когда внутренний Covid-сертификат будет обязательным для доступа к определенным заведений внутри страны. Будут входить в перечень пабы и другие заведения, пока неизвестно, но не исключено, что впоследствии войдут.