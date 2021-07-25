За сутки состоянием на 25 июля 2021 в Украине зафиксировано 286 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них 19 детей и двое медработников. Общее количество заболевших возросло до 2 248 450.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировали — 422 человека;
- летальных исходов — 12;
- выздоровели — 159 человек;
Протестировали:
методом ПЦР — 26 197 человек,
методом ИФА — 2 823 человек,
экспресс-тестами — 10 386 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 2 248 450 человек;
выздоровели — 2 184 195 человек;
летальных исходов — 52 847;
проведения ПЦР-тестов — 11 271 382.
Оперативную статистику коронавируса в Украине читайте в материале Фактов ICTV.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве. Там 85 заболевших. В Одесской области — 23, в Днепропетровской — 21, во Львовской — 19, а Запорожской — 18.
- г. Киев — 85;
- Винницкая область — 16;
- Волынская область — 3;
- Днепропетровская область — 21;
- Донецкая область — 4;
- Житомирская область — 10;
- Закарпатская область — 1;
- Запорожская область — 18;
- Ивано-Франковская область — 3;
- Киевская область — 11;
- Кировоградская область — 2;
- Луганская область — 4;
- Львовская область — 19;
- Николаевская область — 5;
- Одесская область — 23;
- Полтавская область — 5;
- Ровенская область — 2;
- Сумская область — 12;
- Тернопольская область — 4;
- Харьковская область — 9;
- Херсонская область — 14;
- Хмельницкая область — 6;
- Черкасская область — 5;
- Черновицкая область — 4;
- Черниговская область — 0.
Вакцинация в Украине
71 571 человека вакцинировано против коронавируса за сутки по состоянию на 25 июля 2021 года. Одну дозу получили 50 421 человек, полностью иммунизированы — 21 150 человек.
В течение суток работали:
- 272 мобильные бригады,
- 741 пункт прививки;
- 501 центр вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 3 060 561 человек, из них получили 1 дозу — 3 060 559 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1702884 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 763 443 прививки.