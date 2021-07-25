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Факты / Lifestyle / Здоровье
Абрамова Юлія |

В Украине 286 новых случаев коронавируса: оперативная статистика за сутки

коронавірус

За сутки состоянием на 25 июля 2021 в Украине зафиксировано 286 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них 19 детей и двое медработников. Общее количество заболевших возросло до 2 248 450.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировали — 422 человека;
  • летальных исходов — 12;
  • выздоровели — 159 человек;

Протестировали:

методом ПЦР — 26 197 человек,
методом ИФА — 2 823 человек,
экспресс-тестами — 10 386 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 248 450 человек;
выздоровели — 2 184 195 человек;
летальных исходов — 52 847;
проведения ПЦР-тестов — 11 271 382.

Оперативную статистику коронавируса в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве. Там 85 заболевших. В Одесской области — 23, в Днепропетровской — 21, во Львовской — 19, а Запорожской — 18. 

  • г. Киев — 85;
  • Винницкая область — 16;
  • Волынская область — 3;
  • Днепропетровская область — 21;
  • Донецкая область — 4;
  • Житомирская область — 10;
  • Закарпатская область — 1;
  • Запорожская область — 18;
  • Ивано-Франковская область — 3;
  • Киевская область — 11;
  • Кировоградская область — 2;
  • Луганская область — 4;
  • Львовская область — 19;
  • Николаевская область — 5;
  • Одесская область — 23;
  • Полтавская область — 5;
  • Ровенская область — 2;
  • Сумская область — 12;
  • Тернопольская область — 4;
  • Харьковская область — 9;
  • Херсонская область — 14;
  • Хмельницкая область — 6;
  • Черкасская область — 5;
  • Черновицкая область — 4;
  • Черниговская область — 0.

Вакцинация в Украине

71 571 человека вакцинировано против коронавируса за сутки по состоянию на 25 июля 2021 года. Одну дозу получили 50 421 человек, полностью иммунизированы — 21 150 человек.

В течение суток работали:

  • 272 мобильные бригады,
  • 741 пункт прививки;
  • 501 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 060 561 человек, из них получили 1 дозу — 3 060 559 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1702884 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 763 443 прививки.

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