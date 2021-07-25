За сутки состоянием на 25 июля 2021 в Украине зафиксировано 286 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них 19 детей и двое медработников. Общее количество заболевших возросло до 2 248 450.

Также за минувшие сутки:

госпитализировали — 422 человека;

человека; летальных исходов — 12;

выздоровели — 159 человек;

Протестировали:

методом ПЦР — 26 197 человек,

методом ИФА — 2 823 человек,

экспресс-тестами — 10 386 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 248 450 человек;

выздоровели — 2 184 195 человек;

летальных исходов — 52 847;

проведения ПЦР-тестов — 11 271 382.

Оперативную статистику коронавируса в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве. Там 85 заболевших. В Одесской области — 23, в Днепропетровской — 21, во Львовской — 19, а Запорожской — 18.

г. Киев — 85;

Винницкая область — 16;

Волынская область — 3;

Днепропетровская область — 21;

Донецкая область — 4;

Житомирская область — 10;

Закарпатская область — 1;

Запорожская область — 18;

Ивано-Франковская область — 3;

Киевская область — 11;

Кировоградская область — 2;

Луганская область — 4;

Львовская область — 19;

Николаевская область — 5;

Одесская область — 23;

Полтавская область — 5;

Ровенская область — 2;

Сумская область — 12;

Тернопольская область — 4;

Харьковская область — 9;

Херсонская область — 14;

Хмельницкая область — 6;

Черкасская область — 5;

Черновицкая область — 4;

Черниговская область — 0.

Вакцинация в Украине

71 571 человека вакцинировано против коронавируса за сутки по состоянию на 25 июля 2021 года. Одну дозу получили 50 421 человек, полностью иммунизированы — 21 150 человек.

В течение суток работали:

272 мобильные бригады,

741 пункт прививки;

501 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 060 561 человек, из них получили 1 дозу — 3 060 559 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1702884 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 763 443 прививки.