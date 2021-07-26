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Вікторія Яснопольська |

Covid-19 спровоцировал волну новых случаев диабета — исследование

диабет

Итальянские ученые рассказали, что около половины пациентов, госпитализированных по поводу Covid-19 в начале пандемии, имели гипергликемию или высокий уровень сахара в крови. Эти люди раньше не болели диабетом.

— Во время госпитализации у около 46 процентов пациентов была обнаружена гипергликемия, — говорит ведущий автор доктор медицины, работающий в отделении нефрологии Бостонской детской больницы Паоло Фиорина.

По его словам, хотя большинство случаев удалось вылечить, около 35% новых пациентов с гипергликемией остались таковыми по крайней мере через шесть месяцев после заражения.

В ходе исследования оценивалось состояние здоровья 551 человека, госпитализированного в больницы Италии с марта по май 2020 года. Наблюдение  длилось шесть месяцев после поступления в больницу.

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По сравнению с пациентами без признаков нарушения глюкозы, пациенты с гипергликемией также имели более серьезные клинические проблемы:

  • более длительную госпитализацию
  • худшие клинические симптомы
  • повышенную потребность в кислороде
  • более высокую потребность в вентиляции
  • большую необходимость в интенсивной терапии

Чтобы узнать больше, все пациенты были оснащены датчиком глюкозы при поступлении в больницу. Со временем исследователи обнаружили множество нарушений в контроле метаболизма глюкозы у пациентов с гипергликемией. У них также наблюдался аномальный гормональный фон.

— По сути, гормональный профиль свидетельствует, что эндокринная функция поджелудочной железы нарушена у пациентов с Covid-19 и сохраняется таковой еще долгое время после выздоровления, — говорит ученый.

Пациенты с гипергликемией также имели серьезные отклонения в количестве воспалительных цитокинов, включая IL-6 и другие.

По словам ученых, это исследование — одно из первых, показывающих, что Covid-19 оказывает прямое влияние на поджелудочную железу. Это указывает на то, что поджелудочная железа — еще одна мишень вируса, в это, в свою очередь, влияет не только на острую фазу во время госпитализации, но, возможно, и на долгосрочное здоровье этих пациентов.

Источник: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

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