Беременные женщины могут вакцинироваться от коронавируса. Прививки — безопасные и необходимые для них.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.

— Вакцинация от коронавируса для беременных безопасна и необходима, — отмечают на Facebook-странице ведомства.

По их информации, клинические исследования не подтвердили никаких негативных последствий после иммунизации беременных женщин, укол не вредит здоровью будущей матери и ребенка.

В то же время заболевание коронавирусом может спровоцировать преждевременные роды и риск прерывания беременности.

Вакцинация от коронавируса началась в мире в декабре 2020 года. Тогда уколы делали медикам, военнослужащим и правоохранителям, а также людям, которые по состоянию здоровья находятся в группе риска. Позже начали иммунизировать взрослое население.

Сейчас в некоторых странах вакцинируют детей от 12 лет, а также беременных. В частности, последним делают уколы в Дании, Швеции и Нидерландах.

Решение о вакцинации беременных некоторые страны приняли из-за отсутствия данных о тяжелых последствиях для них.