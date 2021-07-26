Уже прошло более двух лет, как рецепт на пользование программой Доступные лекарства стал электронным. Получить его можно у своего семейного врача.

Электронный формат очень удобен в том смысле, что для того, чтобы получить необходимые препараты, человеку не нужно самому идти в аптеку. Номер электронного рецепта он может сообщить по телефону, например, своим родным или лицу, которое за ним ухаживает. И те смогут приобрести в аптечном учреждении нужные медикаменты.

Для того, чтобы воспользоваться е-рецептом по программе Доступные лекарства, нужно иметь при себе 16-значный номер рецепта и четырехзначный код подтверждения.

В аптеке нужно сообщить фармацевту 16-значный номер электронного рецепта и выбрать нужные лекарства.

Если понадобится доплатить за препарат, фармацевт попросит назвать четырехзначный код подтверждения, чтобы в электронной системе здравоохранения наложить на е-рецепт свою электронную подпись. Только тогда е-рецепт будет погашен.

Напомним, что в настоящее время по программе Доступные лекарства можно получить препараты от сердечно-сосудистых болезней, бронхиальной астмы и диабета II типа.

Источник: Национальная служба здоровья Украины