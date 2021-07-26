Летом в некоторых ресторанах, на террасах кафе, площадках возле рек можно увидеть компании, которые курят кальян. Обычно таким образом люди снимают стресс и расслабляются. Более того, кто-то видит в кальяне альтернативу курению сигарет.

Однако мнение о том, что кальян менее вреден, чем сигареты — миф. Ведь час курения этим средством наносит вред организму, как сто выкуренных сигарет.

В Минздраве отметили, что во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то же время курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74,1 л дыма.

Почему кальяны популярны

Эксперты Центра общественного здоровья утверждают, что людей привлекает ароматизированный табак, имеющий приятный вкус. Также на популяризацию влияет реклама, в которой рассказывают, что кальян — это способ хорошо провести время и расслабиться.

Также некоторые заведения общественного питания способствуют курению кальяна. Они создают для этого специальные площадки и рекламируют среди клиентов.

Кроме того, у людей есть ложное представление о том, что кальян не вредит здоровью и является безопасной альтернативой сигаретам.

Чем вреден кальян

По словам врача-пульмонолога Ольги Коротченко, люди, которые курят кальян, независимо от того, являются ли они курильщиками сигарет, находят в этом процессе свою эстетику и удовольствие. Некоторые даже пропагандируют курение кальяна как менее опасную альтернативу курению сигарет.

— Но курение кальяна — это табакокурение! И все эффекты (или механизмы) воздействия на человеческий организм такие же, как от курения сигарет/сигар/трубки. Любое курение — прежде всего вдыхание дыма, образующегося в результате горения табака, не является полезным для организма, — говорит она.

Коротченко утверждает, что ни один дым не полезен для дыхательной системы. И курение кальяна, как и курение других продуктов табачной промышленности, вызывает рак и другие заболевания легких (астма, ХОБЛ), способствует болезням пищеварительного тракта (например, язвенной болезни), приводит к раку органов ротовой полости. Также есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт и другие).

Учитывая, что одноразовая порция кальянного табака гораздо больше, чем порция табака в сигарете, воздействие кальянного дыма гораздо агрессивнее, чем от сигарет. А еще в кальянных, как правило, курят сразу много людей, поэтому вдыхается дым в гораздо больших количествах. И к пассивному курению относится пребывание в местах, где кто-то курит кальян в то время, как вы не курите.

— Давайте будем честными: кальян – приспособление, которым пользуются многие люди. Сейчас предоставляются одноразовые мундштуки и это создает иллюзию безопасности относительно вероятного заражения. Но мало кто задумывается о трубках, по которым идет дым. Вряд ли кальянщик после каждого клиента разбирает кальян и химически стерилизует трубки, в которых есть микрокапельки слюны всех тех людей, которые курили этот кальян до вас, — добавила она.

Это грозит заражением любой болезнью, которая передается воздушно-капельным или контактным путем.

Врач подчеркнула, что никотиновая зависимость, влияние канцерогенов, угарного газа, неприятный запах изо рта, потемневшие зубы – постоянные спутники курильщика (и кальяна в том числе). Поэтому стоит задуматься, действительно ли вам это нужно.

Как бросить курить

Многие курильщики боятся отказываться от курения, потому что в прошлом имели безуспешные попытки бросить курить. Они считают, что это будет слишком трудно, ведь не верят, что смогут самостоятельно преодолеть симптомы отмены и чувствуют, что не имеют поддержки или просто не верят в успех.

Самое первое, что стоит сделать, назначить дату отказа от курения. Стоит сообщить семье, друзьям о вашем решении, попросить их о поддержке.

Подробнее о том, как бросить курить — читайте на Фактах ICTV.