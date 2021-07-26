У некоторых людей, которые переболели коронавирусом, фиксировался когнитивный дефицит. Это означает, что Covid-19 может влиять на умственную работоспособность человека, его способность обучаться и запоминать информацию.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в научном журнале The Lancet.

— Люди, которые вылечились от коронавируса, в том числе те, у кого больше не было симптомов, демонстрировали значительный когнитивный дефицит, — пишут ученые в выводах исследования.

Ученые изучили результаты почти 82 тыс. жителей Великобритании, тесты проводились в течение 2020 года.

При этом подобное последствие фиксировалось как у тех пациентов, которых госпитализировали, так и у тех, кто перенес болезнь в более легкой форме, без необходимости лечения в больнице.

Специалисты обнаружили у них снижение умственной работоспособности, ухудшение памяти, трудности с подбором правильных слов.

Также ученые говорят о том, что у людей, переболевших коронавирусом, могут возникнуть неврологические нарушения.

Источник: The Lancet