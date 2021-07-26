Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце августа — начале сентября. Она продлится до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации.

Об этом сообщил глава Бюро ВОЗ в Украине врач Ярно Хабихт в интервью одному из изданий.

— Точно ответить сложно. Но, учитывая имеющиеся данные, широкое распространение Дельта, меры общественного здравоохранения и социальные мероприятия, охват вакцинацией и другие параметры, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа — начале сентября, — отметил он.

По словам Хабихта, сейчас — подходящее время в Украине, чтобы получить прививку от коронавируса. Ведь пока штамм Дельта широко не распространился в стране.

Стоит помнить, что этот вариант распространяется быстро, заражая незащищенных и уязвимых людей. Он добавил, что вакцины остаются эффективным средством избежать тяжелого течения болезни и смерти.

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По состоянию на 13 июля не менее 111 стран и территорий сообщили об обнаружении штамма Дельта. Он продолжит распространяться, и в ближайшие месяцы будет доминировать в Европе и во всем мире.

В Украине уже ожидают третью волну коронавируса из-за активного распространения штамма Дельта. В Киеве готовят дополнительные места в больнице, реанимационные и детские койки. Но эксперты надеются, что вакцинация одного миллиона человек в столице позволит не вводить жестких карантинных ограничений.