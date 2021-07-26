Коронавирус в Киеве. Статистика по районам столицы (карта)

В Киеве по состоянию на 25 июля за предыдущие сутки обнаружили 71 случай Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: