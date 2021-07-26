Более чем две трети людей разговаривают во сне. Такую речевую активность называют сомнилоквией.

Ученые не говорят однозначно, почему это происходит, пишут исследователи в журнале Sleep Medicine. Возможными причинами могут быть генетическая предрасположенность, стресс или же употребление алкоголя или кофе накануне.

— Беспокойство может способствовать разговору во сне, некоторые могут выражать свои чувства, тревогу или размышлять о своем дне, — отмечают специалисты.

Исследователи проанализировали, какие слова чаще всего употребляли люди во сне. По их данным, очень часто спящие говорили “Нет”. Также почти 10% использовали ненормативную лексику.

Как отмечают ученые, разговоры во сне обычно безвредны и не связаны с какими-либо психическими или физическими проблемами. Однако это может мешать спать партнеру или другим членам семьи.

Чтобы избавиться от разговоров во сне, специалисты советуют изменить свой способ жизни.

Можно попробовать больше времени спать и стараться высыпаться, ложиться и просыпаться в одно и то же время.

Также нужно найти способы снизить уровень стресса в повседневной жизни.

Можно уменьшить потребление алкогольных напитков и отказаться от кофе во второй половине дня.

Если же подобные случаи участились, лучше обратиться к врачу, который поможет установить причину и избавиться от этого.