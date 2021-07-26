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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Нет и ненормативная лексика: почему люди говорят во сне и как избавиться от этого

сон

Более чем две трети людей разговаривают во сне. Такую речевую активность называют сомнилоквией.

Ученые не говорят однозначно, почему это происходит, пишут исследователи в журнале Sleep Medicine. Возможными причинами могут быть генетическая предрасположенность, стресс или же употребление алкоголя или кофе накануне.

— Беспокойство может способствовать разговору во сне, некоторые могут выражать свои чувства, тревогу или размышлять о своем дне, — отмечают специалисты.

Исследователи проанализировали, какие слова чаще всего употребляли люди во сне. По их данным, очень часто спящие говорили “Нет”. Также почти 10% использовали ненормативную лексику.

Как отмечают ученые, разговоры во сне обычно безвредны и не связаны с какими-либо психическими или физическими проблемами. Однако это может мешать спать партнеру или другим членам семьи.

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Чтобы избавиться от разговоров во сне, специалисты советуют изменить свой способ жизни.

Можно попробовать больше времени спать и стараться высыпаться, ложиться и просыпаться в одно и то же время.

Также нужно найти способы снизить уровень стресса в повседневной жизни.

Можно уменьшить потребление алкогольных напитков и отказаться от кофе во второй половине дня.

Если же подобные случаи участились, лучше обратиться к врачу, который поможет установить причину и избавиться от этого.

Источник: CNN

Фото: Pixabay

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