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Людмила Грубник |

Новая Covid-волна в Украине: когда она будет и как избежать тяжелых последствий

коронавірус

До новой волны коронавируса в Украине осталось не больше месяца. К новой вспышке заболевания в стране нужно готовиться и активно проводить вакцинацию.

Такой прогноз озвучил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

— До новой волны, по всем прогнозам, остается не более месяца. Это время нужно потратить максимально эффективно, — отметил Михаил Радуцкий.

По его словам, в стране растут темпы вакцинации от вируса. В течение прошлых выходных, 24 и 25 июля, сделали 134 тыс. прививок, что является новым рекордом.

— Темпы вакцинации растут на глазах. Стремительно приближаемся к 5 млн проведенным прививкам. Если тенденция сохранится, в начале осени выйдем на уровень в 10 млн прививок, — добавил он.

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В то же время ситуация с вакцинацией от коронавируса неоднозначна в регионах. В некоторых из них, например, в Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Николаевской областях, активно иммунизируют граждан.

В то же время в других это делают гораздо медленнее, среди них — Одесская, Ивано-Франковская, Волынская, Закарпатская, Донецкая и Луганская.

Сейчас в Украине достаточное количество вакцин для прививок граждан. Темпы иммунизации зависят от желания украинцев вакцинироваться и действий местной власти.

Источник: Михаил Радуцкий

Фото: Depositphotos

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