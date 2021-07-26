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Людмила Грубник |

Пандемия Covid-19 выходит из-под контроля из-за медленной вакцинации — эксперт

коронавірус

Пандемия коронавируса выходит из-под контроля из-за недостаточного количества вакцинированных людей.

Такое заявление сделал бывший генеральный хирург США Джером Адамс.

— Эта пандемия снова выходит из-под контроля. И она выходит из-под контроля, потому что у нас недостаточно вакцинированных людей, — отметил Джером Адамс.

Он призвал граждан США более активно делать прививки от коронавируса.

— Это поможет каждому американцу пользоваться свободами, к которым мы хотим вернуться, — добавил он.

При этом, по данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на воскресенье, 25 июля 2021 года, только 49,1% американцев были полностью вакцинированы.

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США одни из первыми начали делать прививки от вируса, процесс массовой иммунизации стартовал в стране еще в декабре 2020 года.

Несмотря на это, общая эпидситуация в стране остается сложной из-за распространения более опасных штаммов вируса, в частности индийского варианта (Дельта).

По данным ученых, вакцинация от коронавируса способна предотвращать негативные последствия вспышки из-за Дельта-штамма.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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