Во Франции приняли закон об усилении карантинных мер в стране из-за активного распространения коронавируса. Согласно документу, вводится обязательная вакцинация от Covid-19 для всех медицинских работников и расширяется действие санитарных пропусков.

Решение приняла нижняя палата парламента Франции в ночь на 26 июля. За текст документа проголосовали 156 депутатов, против — 60, еще 14 воздержались.

✅ L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.

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Теперь все работники сектора здравоохранения начали вакцинацию до 15 сентября. В случае отказа от прививки, их могут отстранить от работы.

Также закон требует иметь с собой санитарный пропуск для входа во все рестораны, поезда, самолеты и некоторые другие общественные места. Пока это требование касается только всех взрослых, но с 30 сентября оно распространится и на всех людей старше 12 лет.

Для того чтобы получить этот пропуск, люди должны иметь подтверждение вакцинации, свежий отрицательный результат теста или же документ о недавнем выздоровлении от вируса. Пропуск может быть в бумажном или цифровом виде.

Изменения приняли несмотря на то, что сотни тысяч людей во Франции выступали против ужесточения ограничений. Президент Эммануэль Макрон заявил, что эти шаги необходимы для защиты уязвимых групп населения и больниц на фоне роста больных, и чтобы избежать нового карантина.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс утверждал, что во Франции в нынешнюю, четвертую волну Covid-19 доминирует распространение более заразного штамма Дельта. На прошлой неделе из 18 тыс. человек, у которых обнаружили болезнь, 96% не были вакцинированы от Covid-19.