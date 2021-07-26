В Ужгороде врачи подозревают штамм коронавируса Дельта еще у шестерых пациентов. Биоматериал больных уже направили в европейские лаборатории.

Об этом сообщила врач-эпидемиолог ГУ Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Любовь Данич в комментарии одному из изданий.

— Сейчас мы говорим о том, что на Закарпатье есть шесть подозрений на коронавирус штамма Дельта, это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, есть и люди старшего возраста также. Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые — в стационаре. У подавляющего большинства этих больных есть в анамнезе путешествия в Российскую Федерацию, — отметила она.

Врач добавила, что на основе биоматериала этих больных уже проведены предварительные молекулярно-генетические исследования на базе референтной лаборатории у м. Киев. Результаты указывают на наличие мутаций коронавируса.

Но эти исследования требуют дополнительного секвенирования для того, чтобы точно определить, это штамм Дельта. Результаты анализа из Европейской лаборатории ожидают в ближайшее время. Биоматериал отобрали у 16 больных.

Недавно на Львовщине обнаружили трех человек, которые заболели Covid штамма Дельта. Больные во время инкубационного периода находились в Великобритании (два человека) и России (один человек). Все проходили стационарное лечение.

В Украине уже готовятся к новой волне коронавируса в Украине, которую ожидают в конце августа — начале сентября. В Киеве готовят дополнительные места в больнице, реанимационные и детские койки.

Но власти надеются, что жестких карантинных ограничений можно будет избежать, если около одного миллиона человек в столице вакцинируются от Covid-19.