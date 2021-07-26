В Киеве фиксируется рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей количество увеличилось на 3,7%.

Сейчас в городе зарегистрировано 4 634 больных, показатель заболеваемости составляет 156,4, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на ГУ Киевский городской лабораторный центр Минздрава.

— Детей заболело — 2 432 (рост на 2,4%), взрослых — 2 202 человека (рост на 4,8%), — говорится в отчете.

Среди больных — 52,5% детей, из них школьного возраста — 35,7%.

Касательно школьников, то заболеваемость осталась на уровне прошлой недели.

За 29-ю неделю госпитализированы 293 человека, среди них — 135 детей.

В столице остается напряженной и ситуация с коронавирусом. По состоянию на 26 июля 2021 года в Киеве в целом подтвердили 218 013 случаев вируса, за сутки болезнь обнаружили у 71 жителя города.

За день в столице госпитализировали 11 больных коронавирусом. Кроме того, в больницы попали 29 человек с подозрением на коронавирус и пневмониями. В течение суток больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе города.