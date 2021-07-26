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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Что позволит дольше оставаться здоровым: Минздрав озвучил рекомендации

Что позволит дольше оставаться здоровым: Минздрав озвучил рекомендации

В Минздраве Украины озвучили правила, которых следует придерживаться, чтобы дольше оставаться здоровым и активным.

Эти рекомендации актуальны как для детей, так и для взрослых.

Как сохранить здоровье

  • Не игнорировать профилактические осмотры

Это позволит выявлять заболевания на начальных стадиях и оказывать своевременную помощь.

  • Оставаться физически активным

Регулярные упражнения укрепляют кости и мышцы. Кроме того, они поддерживают здоровье сердца, мозга.

  • Питаться сбалансировано

Организм человека нуждается в белках, жирах и углеводах. Они должны быть в ежедневном рационе. Также следует ограничить употребление соли и сахара, а также вредной пищи, среди которых фаст-фуд.

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  • Спать достаточно

Сон необходим организму для восстановления. В то же время его недостаток повышает риск возникновения ряда проблем со здоровьем — сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, нарушений иммунной системы, ухудшений психического здоровья.

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Кроме того, важно ограничить употребление алкоголя, меньше курить. Вредные привычки также пагубно влияют на организм человека.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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