Все мы живем в сложные времена пандемии Covid-19, во многом противоречивые, а потому запутанные и непонятные. Проверенные эксперты Medical News Today предлагают несколько очень важных советов, как беречь себя и своих близких в условиях повышенного стресса и постоянного чувства тревоги.

Поскольку пандемия продолжается второй год, некоторые страны, такие как Великобритания и США, частично ослабили свои ограничения, стремясь поднять местную экономику и моральный дух граждан.

Однако другие страны, такие как Австралия и Сингапур, восстанавливают локальные блокировки или ужесточают ограничения на фоне растущего числа новых случаев Covid-19, вызванных новыми штаммами SARS-CoV-2.

Итак, что вы можете сделать, чтобы заботиться о себе и уделять первоочередное внимание собственному благополучию в это непростое время?

Специалист по бизнес-нейролингвистическому программированию и тренер по психическому здоровью Таня Диггори и экологический психолог и консультант по благополучию Ли Чемберс рассказали, как как беречь себя и своих близких в условиях повышенного стресса и постоянного чувства тревоги.

Установите четкие границы между работой и домом

Работа дома, дистанционно, часто приводит к выгоранию, хроническому стрессу и усталости с долгосрочными последствиями.

Поэтому, считают эксперты, очень важно установить четкие границы. По мере возможности нужно выделить комнату или пространство в комнате только для работы. Это может помочь отделить офисную зону от остальной части дома, чтобы в конце рабочего дня простой выход из назначенного рабочего места помог выключить рабочий режим.

Учитесь гармонии в себе

Научитесь планировать свой день так, чтобы в нем были небольшие перерывы для размышлений и как бы внутреннего диалога с собой. Это поможет уменьшить стресс и обеспечит большее внимание и сосредоточенность, которые невероятно важно развивать в это время перемен и неопределенности.

Учитесь отключаться от новостей

Замените далеко не всегда позитивные новости и общение в социальных сетях чтением, легкими физическими упражнениями, медитацией. Это поможет снизить уровень стресса и уменьшить беспокойство.

Убедитесь, что вы хорошо выспались

Эксперты убеждены, что сон является ключом к достижению состояния равновесия и гармонии. Поэтому важно предпринять все возможные меры, чтобы обеспечить себе полноценный отдых.

Занимайтесь тем, что вам нравится, и знайте свои пределы

Гулять и проводить время на природе полезно для физического и психологического благополучия.

Осознанно воспринимая карантинные ограничения, следует как можно активнее поддерживать социальные связи.

Важно действовать в своем собственном темпе, ценить поддержку людей, которым мы доверяем, и с кем мы можем поговорить, поделиться своими чувствами и заботами. Это отлично способствует доброте, состраданию к себе и другим, уверенности в завтрашнем дне в этом постоянно меняющемся, непредсказуемом мире.

Источник: MedicalNewsToday