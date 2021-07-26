В Украине ожидают третью волну коронавируса, когда все вернутся с каникулярного периода. Это может быть в конце августа или начале сентября.

Поэтому киевская городская администрация уже готовит дополнительные места в больнице, реанимационные и детские койки. Об этом сообщил начальник главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан в эфире одного из телеканалов.

— Но надеемся, если вакцинировать от Covid-19 в городе Киев более чем один миллион людей, с учетом людей, которые уже переболели, то локдаун можно не вводить, — отметил он.

Рубан уточнил, что пока рано говорить о возможном переводе школ на дистанционное образование.Ведь, если 100% педагогов, медиков и другие социальные группы вакцинируются до 1 сентября, то никакие ограничения не понадобятся.

Глава Госпотребслужбы добавил, что в Киеве уже есть специальные тесты для выявления штамма коронавируса Дельта, который считают более агрессивным.

Он предположил, что уже два месяца в Украине циркулирует штамм Дельта. Это связано с активными миграционными процессами. Вариант Дельта в стране появился 14 июля, а 22 июля агрессивную мутацию зафиксировали в Киеве.