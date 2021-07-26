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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

В Харькове открыли онлайн-запись на Covid-вакцинацию препаратом Pfizer

вакцинація

Харьковчане старше 18 лет могут получить прививку от коронавируса вакциной Pfizer.

В пяти пунктах массовой вакцинации города открылась онлайн-запись для прохождения иммунизации, говорится в Telegram-канале сервиса helsi.me.

Вакцинация проходит по таким адресам:

  • ул. Сумская, 56;
  • ул. Полтавский шлях, 56;
  • ул. Шатилова дача, 4;
  • ул. Тринклера, 6;
  • ул. Кооперативная, 28-А.

После записи данные о визите, а именно дату, время и номер бригады, можно просмотреть в приложении helsi.me.

Подтверждение нужно будет показать при входе.

При этом информация об иммунизации сохраняется в приложении.

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Вакцинация от коронавируса началась в Украине в феврале 2021 года. Сначала прививки делали медикам, правоохранителям и военнослужащим.

В июле стартовал пятый этап кампании, теперь уколы могут сделать все желающие старше 18 лет. Вакцинация пока недоступна для подростков и детей.

В то же время Минздрав рекомендовал проводить прививки беременным женщинам. По их данным, укол безопасный для них.

Источник: helsi.me

Фото: Getty Images

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