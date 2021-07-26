Харьковчане старше 18 лет могут получить прививку от коронавируса вакциной Pfizer.
В пяти пунктах массовой вакцинации города открылась онлайн-запись для прохождения иммунизации, говорится в Telegram-канале сервиса helsi.me.
Вакцинация проходит по таким адресам:
- ул. Сумская, 56;
- ул. Полтавский шлях, 56;
- ул. Шатилова дача, 4;
- ул. Тринклера, 6;
- ул. Кооперативная, 28-А.
После записи данные о визите, а именно дату, время и номер бригады, можно просмотреть в приложении helsi.me.
Подтверждение нужно будет показать при входе.
При этом информация об иммунизации сохраняется в приложении.
Вакцинация от коронавируса началась в Украине в феврале 2021 года. Сначала прививки делали медикам, правоохранителям и военнослужащим.
В июле стартовал пятый этап кампании, теперь уколы могут сделать все желающие старше 18 лет. Вакцинация пока недоступна для подростков и детей.
В то же время Минздрав рекомендовал проводить прививки беременным женщинам. По их данным, укол безопасный для них.
Источник: helsi.me