В Кропивницком будут проводить вакцинацию от Covid-19 в коммунальном транспорте: автобусах и троллейбусах. Об этом решении сообщил на аппаратном совещании глава городской администрации Андрей Райкович.

Согласно его словам, оборудованный для этого транспорт с медбригадами и препаратами запустят на окраины города.

— Мы можем организовать мобильные пункты в наших автобусах и троллейбусах, и пустить их в удаленные микрорайоны: Лелековка, Арнаутов или Завадовка. Транспорт будет обработан дезинфектором, а поскольку там есть Wi-Fi-связь, организовать проблем не будет, — сказал Райкович.

Мэр напомнил, что работники коммунальных служб тоже должны активнее вакцинироваться от коронавируса. В частности это касается дворников, кондукторов общественного транспорта и водителей городских маршруток.

До следующей волны коронавируса в Украине осталось не больше месяца. К новой вспышке заболевания в стране нужно готовиться и активно проводить вакцинацию.

Такой прогноз озвучил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Источник: Кропивницкий горсовет