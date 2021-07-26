Украинцам разрешат ревакцинироваться другими препаратами

Министерство здравоохранения Украины разрешит смешивать вакцины разных производителей.

Речь идет о возможности введения второй дозы препарата Comirnaty/Pfizer-BioNTech после вакцины Moderna, если нет возможности закончить иммунизацию одним и тем же препаратом, рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в одном из интервью.

По его словам, соответствующая рекомендация поступила от технической группы экспертов по иммунизации, которая является главным совещательным органом Минздрава.

— Если у человека была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача, – сказал Кузин.

Он также отметил, что уже готовится соответствующий приказ и разрабатываются детальные пошаговые инструкции.