По словам врачей, все больше молодых людей с Covid-19 попадают в больницы, в том числе и в палаты интенсивной терапии. Медики умоляют их вакцинироваться.

В первые выходные после снятия большинства ограничений, связанных с Covid-пандемией, в Англии появились фотографии переполненных ночных клубов с гуляющими без масок и без соблюдения социальной дистанции. Медики забили тревогу: невакцинированной молодежи срочно нужно защитить себя от инфекции, чтобы избежать серьезных заболеваний.

Предупреждение прозвучало на фоне снижения показателей заболеваемости Covid-19 пять дней подряд. Это был первый раз, когда количество новых случаев устойчиво снижалось без национальной изоляции.

В воскресенье, 26 июля, в Великобритании зарегистрировано 29 173 новых случая Covid-19 по сравнению с 48 161 неделей ранее. Но Национальная служба здравоохранения Англии сообщила, что треть молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет все еще не получила хотя бы одну дозу вакцины.

В то время как молодые люди, как правило, имеют гораздо меньший риск смерти от Covid-19, врачи говорят, что все чаще становятся свидетелями того, как они серьезно заболевают.

— Нам больно наблюдать, как молодые люди страдают без надобности, зная, что вакцина почти наверняка предотвратила бы это, — сказала старший регистратор отделения интенсивной терапии Саманта Батт-Роден.

Последние данные Управления национальной статистики показывают, что Covid-19 в Англии в настоящее время в основном является инфекцией среди молодых людей, причем случаи заболевания среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет почти в шесть раз чаще, чем среди людей в возрасте от 50 до 69 лет.

Многие эксперты призвали правительство отложить ослабление ограничений, чтобы позволить большему количеству взрослых получить обе дозы Covid-вакцин.