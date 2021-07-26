26 июля отмечают День парашютиста. Это неофициальный праздник всех спортсменов и любителей парашютного спорта.

Многие мечтают хотя бы раз в жизни прыгнуть с парашютом, однако им мешает страх высоты.

Вместе с психологом-консультантом Дарьей Гура Факты ICTV разобрались, с чем он связан и можно ли его побороть.

Причины страха высоты

По словам психолога, причинами страха высоты могут быть как генетические факторы, так и физиологические или психологические особенности человека.

— Сначала люди по возможности селились в низменной местности, у них не было многоэтажных домов. Высота ассоциировалась у них с чем-то опасным. Этот страх, как и боязнь змей, напрямую связан с инстинктом самосохранения, что является генетическим фактором, — говорит Дарья Гура.

Также могут быть психологические или физиологические факторы.

— Также ему могут поддаваться те, у которых плохо работает вестибулярный аппарат. У них начинаются вегетативные симптомы — головокружение, потливость, сердцебиение, — добавляет специалист.

Как побороть страх высоты

В зависимости от причины страха с ним нужно работать.

— Если это связано с физиологическими проблемами, можно тренировать вестибулярный аппарат, заниматься физически, улучшать координацию. Например, кататься на велосипеде, — продолжает Дарья Гура.

Психологические проблемы поможет решить специалист.

— Можно обратиться к психологу. С помощью когнитивно-поведенческой терапии он поможет избавиться от страха, — комментирует эксперт.

В борьбе со страхом высоты помогут определенные практики.

Расслабление и медитация

— При страхе идет напряжение всех мышц, человек находится в состоянии оцепенения. Его нужно научить расслабляться, — говорит Дарья Гура.

Анализ страха

— Нужно постараться объяснить себе причину этого страха. Это 40% гарантии избавления от него. Важно ответить на вопрос: зачем нужен этот страх. Кроме того, нужно понять, стоит ли от этого избавляться. Может, он не только вредит, но приносит пользу, — продолжает психолог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Психолог Харьков / онлайн (@dariagura)

Также необходимо научиться переключаться с эмоции на логику.

Придать страху форму

Побороть страх поможет и простая практика.

— Можно придать страху определенную форму. Его можно описать или нарисовать. Затем бумагу порвать или сжечь, — добавляет эксперт.

При этом важно не бороться со страхом, а идти ему навстречу, постоянно его преодолевать.

— Наш мозг очень простой, он работает по упрощенной схеме. Если был негативный опыт с высотой, то в следующей ситуации мозг будет напоминать об этом и провоцировать страх, — отмечает она.

Нужно получить позитивный опыт, чтобы это изменилось, подводит итог специалист.