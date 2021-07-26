Коронавирус в Украине 26 июля 2021: оперативная статистика МОЗ

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 213 человек. Из них 11 детей.

Выздоровели за сутки – 170 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло двое человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 170 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

г. Киев — 71;

Винницкая область — 14;

Волынская область — 2;

Днепропетровская область — 6;

Донецкая область — 8;

Житомирская область — 17;

Закарпатская область — 0;

Запорожская область — 0;

Ивано-Франковская область — 2;

Киевская область — 8;

Кировоградская область — 2;

Луганская область — 2;

Львовская область — 8;

Николаевская область — 3;

Одесская область — 33;

Полтавская область — 0;

Ровенская область — 3;

Сумская область — 8;

Тернопольская область — 7;

Харьковская область — 12;

Херсонская область — 3;

Хмельницкая область — 0;

Черкасская область — 1;

Черновицкая область — 3;

Черниговская область — 3.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 248 663 человека.

Умерло – 52 849 человек.

Выздоровело – 2 184 365 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 3 099 711 человек, из них получили одну дозу – 3 099 709 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 712 791 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 4 812 50 прививок.