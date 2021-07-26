Коронавирус в Украине 26 июля 2021: оперативная статистика МОЗ

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 213 человек. Из них 11 детей.
Выздоровели за сутки – 170 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло двое человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 170 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.
- г. Киев — 71;
- Винницкая область — 14;
- Волынская область — 2;
- Днепропетровская область — 6;
- Донецкая область — 8;
- Житомирская область — 17;
- Закарпатская область — 0;
- Запорожская область — 0;
- Ивано-Франковская область — 2;
- Киевская область — 8;
- Кировоградская область — 2;
- Луганская область — 2;
- Львовская область — 8;
- Николаевская область — 3;
- Одесская область — 33;
- Полтавская область — 0;
- Ровенская область — 3;
- Сумская область — 8;
- Тернопольская область — 7;
- Харьковская область — 12;
- Херсонская область — 3;
- Хмельницкая область — 0;
- Черкасская область — 1;
- Черновицкая область — 3;
- Черниговская область — 3.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 248 663 человека.
- Умерло – 52 849 человек.
- Выздоровело – 2 184 365 человек.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 3 099 711 человек, из них получили одну дозу – 3 099 709 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 712 791 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 4 812 50 прививок.