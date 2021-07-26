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Вікторія Яснопольська |

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 213 новых случаев Covid-19

коронавирус

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 213 человек. Из них 11 детей.

Выздоровели за сутки – 170 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло двое человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 170 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

  • г. Киев — 71;
  • Винницкая область — 14;
  • Волынская область — 2;
  • Днепропетровская область — 6;
  • Донецкая область — 8;
  • Житомирская область — 17;
  • Закарпатская область — 0;
  • Запорожская область — 0;
  • Ивано-Франковская область — 2;
  • Киевская область — 8;
  • Кировоградская область — 2;
  • Луганская область — 2;
  • Львовская область — 8;
  • Николаевская область — 3;
  • Одесская область — 33;
  • Полтавская область — 0;
  • Ровенская область — 3;
  • Сумская область — 8;
  • Тернопольская область — 7;
  • Харьковская область — 12;
  • Херсонская область — 3;
  • Хмельницкая область — 0;
  • Черкасская область — 1;
  • Черновицкая область — 3;
  • Черниговская область — 3.

Коронавирус в Украине 26 июля 2021: оперативная статистика МОЗ

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 248 663 человека.
  • Умерло – 52 849 человек.
  • Выздоровело – 2 184 365 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 3 099 711 человек, из них получили одну дозу – 3 099 709 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 712 791 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 4 812 50 прививок.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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