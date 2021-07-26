Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 26 июля 2021

По состоянию на 26 июля в мире зафиксировали 195 млн случаев Covid-19, из них умерло уже более 4,1 млн человек. В Украине ожидают третью волну коронавируса уже в конце августа — начале сентября. Это связано с распространением штамма Дельта на территории страны.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 26 июля подтвердили 213 случаев коронавируса. Выздоровели за сутки — 170 человек, а от осложнений, которые вызвала болезнь, умерло два человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

В Ужгороде врачи подозревают штамм коронавируса Дельта еще у шестерых пациентов. Биоматериал больных уже направили в европейские лаборатории.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, к новой волне коронавируса в Украине осталось не больше месяца, поэтому стране надо готовиться и активно проводить вакцинацию.

В ВОЗ прогнозируют, что новая волна начнется в конце августа — начале сентября. Она продлится до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в мире зафиксировали за сутки в Индонезии (38 тыс.), Индии (38 тыс.) и Великобритании (29 тыс.). По количеству смертей за сутки в мировом рейтинге лидирует Индонезия, Бразилия и Россия.

В Европе активнее всего коронавирус распространяется в Великобритании, России и Франции. Украина среди стран мира занимает 66 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 14 позицию.

Угроза третьей волны в Украине и обязательная вакцинация во Франции: Covid-новости 26 июля / 2 фотографии

В Китае зафиксировали самый высокий с января прирост новых случаев коронавируса. 25 июля в стране выявили 76 новых случаев заражения. Это рекордно высокий показатель заболеваемости в стране с января 2021 года.

Нидерланды запретили проведение многодневных фестивалей этим летом. Также в стране ужесточили правила для людей, возвращающихся из отпусков, чтобы предотвратить очередную вспышку заражений коронавирусом.

Правительство Франции приняло закон об усилении карантинных мер в стране из-за активного распространения коронавируса. В стране вводится обязательная вакцинация от Covid-19 для всех медицинских работников и расширяется действие санитарных пропусков.

В Азербайджане также ввели обязательную вакцинацию для сотрудников ряда государственных и частных сфер. Также все жители страны в возрасте более 18 лет, обучающиеся в высших и среднеспециальных учебных заведениях, должны иметь Covid-паспорт.