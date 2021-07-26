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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Слишком много госпитализаций: две области Украины не соответствуют зеленой зоне

школа діти маски 1 вересня

Министерство здравоохранения Украины обновило данные эпидситуации. Динамика госпитализаций выше, чем должна быть, в Луганской и Херсонской областях.

В Луганской области показатель динамики госпитализаций держится на уровне 50,8%.

А в Херсонской этот показатель уже три дня подряд превышает норму. На сегодня это 55,6%, а ранее было 69,8-80%.

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Напомним, что норма динамики госпитализированных пациентов с подтвержденным или с подозрением на Covid-19 должна составлять не более 50%.

Но чтобы область попала в красную зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не меньше 2 показателей. Поэтому сейчас Луганская и Херсонская области все еще остаются в зеленой зоне.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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