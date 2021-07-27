По состоянию 27 июля все области Украины находятся в зеленой зоне карантина. И только в одной из областей норме не соответствует один из эпидпоказателей.

Путешествовали в России: на Закарпатье еще у шестерых человек подозревают штамм Дельта

В Херсонской области превышена динамика уровня госпитализации и соответствует показателю 56,9% . Кстати, он повышен уже в течение трех дней подряд. Напомним, что норма — не более 50%.

Ранее в Луганской области по этому же показателю было превышение нормы, уровень госпитализации резко снизился и составляет менее 30%.

Согласно исследованиям, индийский штамм коронавируса, также известный как Дельта, увеличивает риски госпитализации в 2,6 раза, попадания в реанимацию — в 1,6 раза. Летальность увеличивается почти в два раза. Однако при получении двух доз вакцины от коронавируса эти риски существенно снижаются.