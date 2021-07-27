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Лариса Божко |

Много Covid-пациентов: одна область Украины по-прежнему не соответствует зеленой зоне

болница

По состоянию 27 июля все области Украины находятся в зеленой зоне карантина. И только в одной из областей норме не соответствует один из эпидпоказателей.

В Херсонской области превышена динамика уровня госпитализации и соответствует показателю 56,9%. Кстати, он повышен уже в течение трех дней подряд. Напомним, что норма — не более 50%.

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Ранее в Луганской области по этому же показателю было превышение нормы, уровень госпитализации резко снизился и составляет менее 30%.

Согласно исследованиям, индийский штамм коронавируса, также известный как Дельта, увеличивает риски госпитализации в 2,6 раза, попадания в реанимацию — в 1,6 раза. Летальность увеличивается почти в два раза.  Однако при получении двух доз вакцины от коронавируса эти риски существенно снижаются.

 

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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