Дыхательные практики могут помочь расслабиться, снять напряжение после тяжелого рабочего дня или настроиться на продуктивную работу утром.

Телеведущая Step It Up With Steph на PBS Стефани Мансур продемонстрировала назвала простые дыхательные упражнения.

Основное глубокое дыхание

Это — диафрагмальное или брюшное дыхание. Оно помогает расслабиться, снижает пульс, активизирует обмен веществ и даже может способствовать снижению артериального давления.

Надо сесть удобно в том месте, где никто не будет отвлекать. Нужно медленно вдыхать носом в течение пяти секунд, а затем медленно выдыхать в течение следующих пяти секунд.

В то же время нужно сосредоточиться надо только на процессе дыхания.

Дыхание через ноздри

Стоит удобно сесть, правую ноздрю закрыть пальцем, вдохнуть через левую. Затем убрать руку, закрыть левую и выдохнуть через правую. Повторить упражнение наоборот.

Такое дыхание через ноздри помогает расслабить ум, уменьшить тревожность и восстановить баланс.

Вдох носом, выдох ртом

Удобно сесть, глубоко вдыхать через нос, выдыхать через рот.

Можно добавить упражнение — согнуть кисти в кулаки, при вдохе поднимать вытянутые руки вверх, на выдохе опускать их вниз.

Такое дыхание зарядит бодростью утром.