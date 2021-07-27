Исследования показали, что в Евросоюзе на фоне пандемии коронавируса удвоилось количество людей, чувствующих себя одинокими.

Еще в 2016 году менее 12% жителей ЕС чувствовали себя одиноко, за время пандемии эта цифра увеличилась до 25%.

Об этом сообщается в докладе Европейского Объединенного исследовательского центра (JRC).

Согласно докладу JRC, количество одиноких людей в ЕС во время пандемии коронавируса удвоилось во всех возрастных группах независимо от места проживания (город, село). Особенно уязвимыми стали люди в возрасте 18-35 лет.

Ранее результаты опросов показывали, что в северных регионах Европы уровень одиночества был самым низким (6%). Теперь же практически четверть всех европейцев потеряли чувство бодрости, спокойствия, активности, любопытства, заинтересованности. На 20-30% увеличилось ощущение напряженности и подавленности.

— На этот рост чувства одиночества оказали влияние и санитарные меры по изоляции, однако существует опасение развития возможной пандемии одиночества. Это требует вмешательства и эффективных мер противодействия, — говорится в отчете.

Эти проблемы, безусловно, были раньше, но им не уделялось достаточно внимания, пандемия коронавируса выдвинула их на первый план.

— Теперь мы должны начать лучше понимать и решать эти проблемы, — заявила вице-президент ЕК по вопросам демографии Дубравка Шуйца. — Нам необходимо подумать, как совместными усилиями построить более устойчивое и сплоченное общество в ЕС.

Следующее исследование будет проведено в 2022 году, планируется создание интернет-платформы для мониторинга одиночества в режиме реального времени.

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Источник: JRC.