В Харькове 22-летняя девушка жалуется на то, что страдает от преследования бывшего парня. Он разрисовывает стены в подъезде, завешивает перила сырым мясом, устраивает взрывы и рассылает всем ее интимные фото.

Местная жительница училась с парнем вместе в медуниверситете. Сейчас она вынуждена делать это дистанционно, потому что без сопровождения родители ее на улицу не пускают.

Сначала бывший шантажировал ее в мессенджерах, говорил, что умирает от рака, потом начал угрожать и мстить.

Страдают и близкие девушки — мама, отец, младший брат и даже бабушка, которая живет через дом. Под ее окнами, как и подъезде девушки, также произошел взрыв.

В полицию семья обращалась несколько раз, но производство о вмешательстве в частную жизнь там открыли не сразу из-за недостаточного количества улик.

Отрицает все и сам парень. Он говорит, что ему нет смысла это делать.

Семья девушки хочет, чтобы их защитили от насилия и террора со стороны бывшего.