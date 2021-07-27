Почти половине населения планеты — трем миллиардам человек недоступно здоровое питание. В 2020 году более 800 млн человек в мире голодали.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видео для предыдущего саммита ООН по продовольственным системам.

Он отметил, что главные причины голода, недоедания и отсутствия доступа к здоровым и полезным продуктам связаны с бедностью, высокими ценами на продовольствие, социальным неравенством, природными катастрофами, вооруженными конфликтами. Также ситуацию осложнила пандемия коронавируса.

— Мы ведем войну с природой, и часть этой войны – существующая продовольственная система, которая производит треть всех выбросов парниковых газов; продовольственная система, из-за которой мы теряем 80% биоразнообразия планеты, — говорит Гутерриш.

Первый заместитель главы ООН Амина Мохаммед во время открытия саммита добавила, что пандемия коронавируса хотя и стала серьезным ударом для глобальной экономики, но она дала возможность мировому сообществу заново отстроить продовольственные системы.

— В 145 странах сейчас ведется соответствующий национальный диалог. Это и большие, и маленькие страны, Север и Юг, некоторые из них переживают кризис, другие имеют дело со сложной продовольственной экономикой, – подчеркнула она.

Страны уже признали универсальный характер повестки дня на период до 2030 года и важнейшую роль продовольственных систем в достижении прогресса по всем целям устойчивого развития.

В ООН напомнили, что среди 17 целей устойчивого развития на период до 2030 года – ликвидация нищеты и голода, обеспечение здорового образа жизни, ответственное потребление и производство, а также сохранение морских экосистем и экосистем суши. Они неразрывно связаны с усовершенствованием продовольственных систем.

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН отмечала, что в 2020 году проблема голода в мире достигла больших масштабов. Причиной этого, скорее всего, является пандемия коронавируса.

Больше растут масштабы голода в Африке, где те, кто страдает от недоедания, составляют 21% населения, что вдвое выше, чем в любом другом регионе мира.

Источник: ООН