Во Львовской области за сутки двоих детей покусали змеи, девочку и парня госпитализировали.

По информации ГСЧС, 26 июля они получили сообщение, что в реанимацию Турковской центральной районной больницы попала девочка 2011 года рождения. Она проживает в селе Верхняя Яблонька Самборского района. Змея укусила ребенка за голеностопный сустав левой ноги.

Кроме того, в приемное отделение Яворовский центральной районной больницы госпитализировали парня 2005 года рождения, жителя села Рогозно Яворовского района. Его змея укусила за палец правой стопы.

Сейчас состояние обоих пациентов средней тяжести.

Укус змеи опасен для здоровья и жизни человека. Именно поэтому стоит быть осторожным летом, в период, когда они наиболее активны.

Если пресмыкающееся все же укусило, пострадавшему следует правильно оказать первую помощь и быстро доставить его в больницу. Он может нуждаться в противоядии. В то же время нельзя накладывать жгут или высасывать яд.