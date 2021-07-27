7-летняя жительница Львовской области Лилиана Ковальская, которая заболела столбняком в июле 2021 года, нуждается в донорской крови.

Она уже две недели находится в реанимации, подключенная к аппарату ИВЛ во львовском Охматдете.

В то же время у девочки редкая группа крови — IV, с отрицательным резусом.

Специалисты призывают всех неравнодушных помочь ребенку и сдавать кровь во львовском центре на улице Пекарская, 69-Б.

По информации врачей, это самый сложный случай столбняка за последние годы.

Девочка родом из Мостисского района области. Она подхватила опасную инфекционную болезнь, когда упала с велосипеда и сломала руку.

Ребенок не был привит. Ее мать объяснила, что не вакцинировала дочь в шестилетнем возрасте из-за пандемии коронавируса и того, что препараты вовремя не завезли в населенный пункт.

Столбняк — это инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и вызывает сильные судороги мышц. Заболевание возникает вследствие попадания в рану возбудителя столбняка, столбнячной палочки — бактерии Clostridium Tetani.

Источник: NTA