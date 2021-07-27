Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Редкое явление: в Украине риск побочных реакций после Covid-укола составляет менее 1%

вакцинація

Побочные реакции после прививки от коронавируса — редкое явление, риск их появления — менее 1%.

По состоянию на 26 июля 2021 года в стране провели почти 4,7 млн прививок, среди них:

  • 499 720 уколов — Covishield;
  • 1 484 196 прививок — CoronaVac;
  • 1 715 780 уколов — Comirnaty;
  • 964 083 прививки- AstraZeneca.
Читайте
Covid-вакцинация беременных безопасна и необходима - Минздрав

— Согласно обновленным данным, риск серьезных побочных явлений после вакцинации всеми зарегистрированными в Украине вакцинами остается редким — менее 1%, — сообщают специалисты.

Если рассматривать побочные реакции от вакцин разных производителей среди населения по гендерным и возрастным показателям, то в Украине чаще всего последствия были для людей старше 46 лет.

Статистика:

  • Covishield — у женщин 31-45 лет, у мужчин 46-60 лет;
  • CoronaVac — у женщин 46-60 лет, у мужчин 61-72 лет;
  • Comirnaty — у женщин и мужчин 46-60 лет;
  • AstraZeneca — у женщин и мужчин 61-72 лет.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. Сейчас Минздрав рекомендует вакцинироваться взрослому населению. Кроме того, разрешение получили и беременные женщины.

Пока в Украине не вакцинируют детей, хотя в отдельных странах прививки получают подростки от 12 лет.

Источник: ГП Государственный экспертный центр Минздрава Украины

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка