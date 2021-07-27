Побочные реакции после прививки от коронавируса — редкое явление, риск их появления — менее 1%.

По состоянию на 26 июля 2021 года в стране провели почти 4,7 млн прививок, среди них:

499 720 уколов — Covishield;

1 484 196 прививок — CoronaVac;

1 715 780 уколов — Comirnaty;

964 083 прививки- AstraZeneca.

— Согласно обновленным данным, риск серьезных побочных явлений после вакцинации всеми зарегистрированными в Украине вакцинами остается редким — менее 1%, — сообщают специалисты.

Если рассматривать побочные реакции от вакцин разных производителей среди населения по гендерным и возрастным показателям, то в Украине чаще всего последствия были для людей старше 46 лет.

Статистика:

Covishield — у женщин 31-45 лет, у мужчин 46-60 лет;

CoronaVac — у женщин 46-60 лет, у мужчин 61-72 лет;

Comirnaty — у женщин и мужчин 46-60 лет;

AstraZeneca — у женщин и мужчин 61-72 лет.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. Сейчас Минздрав рекомендует вакцинироваться взрослому населению. Кроме того, разрешение получили и беременные женщины.

Пока в Украине не вакцинируют детей, хотя в отдельных странах прививки получают подростки от 12 лет.

Источник: ГП Государственный экспертный центр Минздрава Украины