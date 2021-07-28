Из всех кишечных инфекционных заболеваний летом чаще всего случается сальмонеллез. Как его распознать, какие симптомы отличат сальмонеллез от других болезней, рассказывает врач-инфекционист Ирина Манжелеева.

— До 70% случаев кишечных инфекций летом составляет сальмонеллез, — говорит врач. — Однако в статистике отражены кишечные инфекции неизвестной этиологии. Почему? Да потому, что наши люди сразу начинают лечиться сами или по совету фармацевта, поэтому, когда доходит до лабораторного исследования, то возбудителя не находят.

Дело в том, что сальмонеллу можно определить только лабораторным путем. До этого мы не можем уверенно назвать возбудителя инфекции. Заподозрить именно ее можно, расспросив больного. Если тот ел накануне сырые яйца или кондитерские изделия с белковым кремом, жареное (недожаренное) мясо, то врачи на 99% будут уверены, что это сальмонеллез.

Симптомы:

высокая температура;

боль в мышцах и костях;

сильная интоксикация организма;

спазмы в животе;

боли в районе пупка;

позже — мощная диарея.

Сальмонеллез опасен осложнениями: обезвоживание, гнойные процессы в суставах, мозге, миокардит, менингит.

Поэтому, если возникли сильно выраженные симптомы отравления и интоксикации, обращайтесь к докторам. Для лечения применят антибактериальные средства.

Профилактика

Что же делать, чтобы не подхватить сальмонеллу?

Яйца нужно мыть. Варить летом яйца только вкрутую. Если жарить омлет или яичницу, то обжаривать ее с обеих сторон.

Мясо также прожаривать до полной готовности. Конечно, не у каждого на кухне есть термометр, который измеряет внутреннюю температуру продукта. Но если вы хотите обезопасить себя и близких, приобретите его. Температура мяса внутри не должна быть ниже 74 градусов. Тогда вы будете в полной уверенности, что сырой крови в нем нет.