Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 27 июля 2021

В мире по состоянию на 27 июля зафиксировали 195,5 млн случаев Covid-19, из них умерло уже более 4,1 млн человек. В Украине пока нет новой вспышки коронавируса, однако риски ее возникновения остаются высокими.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 27 июля подтвердили втрое больше случаев, чем за минувшие сутки. Заболел 681 человек. Выздоровели за сутки — 515 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 27 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

Эксперты Центра экономики здравоохранения считают, что пока в Украине нет вспышки заболеваемости коронавирусом. Но риск ее возникновения остается высоким. Третью неделю подряд в Украине фиксируют самые низкие показатели заболеваемости среди крупных европейских стран.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в мире зафиксировали за сутки в Индонезии (45 тыс.), Иран (34 тыс.) и Россия (23 тыс.). По количеству смертей за сутки в мировом рейтинге лидирует Индонезия, Россия и Иран.

В Европе активнее всего коронавирус распространяется в России, Нидерландах и Португалии. Украина среди стран мира занимает 88 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 19 позицию.

Стабильная ситуация в Украине и вспышка в Токио: Covid-новости 27 июля / 2 фотографии

С 1 августа Румыния ослабляет карантинные ограничения против Covid-19. В частности власти позволят гражданам с сертификатами посещать многотысячные фестивали.

В Токио, где проходят Олимпийские игры, вспышка коронавируса. Там обнаружили рекордное количество новых случаев коронавируса — 2 848 случаев за сутки. В то же время премьер-министр Японии Есихидэ Суга утверждает, что возможность отмены Олимпиады-2020 из-за вспышки не рассматривают.

Грузия вернет ряд ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с Covid-19. Полностью запретят массовые собрания, будут контролировать границу и прочее.

Кроме того, в европейских странах от коронавируса получили по крайней мере одну прививку уже 70% населения. Из этого количества 57% – люди старше 18 лет.