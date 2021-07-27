По данным Министерства здравоохранения, более 50% граждан Дании прошли полный курс вакцинации против коронавируса.

Согласно последним данным, на территории страны иммунизировались от Covid-19 почти 3 млн человек. В лидерах — столичный регион Зеландия с показателем в 54,5%.

По словам представителей местного правительства, до осени 2021 года планируют провести вакцинацию хотя бы 85% граждан Дании. Такой шаг способствует выработке коллективного иммунитета к Covid-штамму Дельта.

По данным Минздрава, более 60% жителей Дании старше 16 лет полностью вакцинированы от заболевания. Однако среди мужчин в возрасте от 30 до 39 лет прошли курс иммунизации только 12,9% граждан, а среди парней от 20 до 29 лет — 18%.

Среди женщин в этих возрастных категориях процент вакцинации немного выше — 16,7% и 23% соответственно.

Накануне Дания разрешила вакцинироваться беременным женщинам, а также тем, которые кормят грудью. Они могут делать прививку против Covid-19 по предварительной записи врача.

Источник: The Local