Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Гірко |

В Киеве умер один из госпитализированных пациентов с Дельта-штаммом Covid-19

В Киеве умер один из госпитализированных пациентов с Дельта-штаммом Covid-19

В Киеве в Александровской больнице умер один из шести пациентов, у которого подтвердили опасный штамм коронавируса Дельта.

По словам директора медучреждения Людмилы Антоненко, четверо из них недавно вернулись из России. Врачи говорят, что болезнь у тех, кто заразился опасным штаммом, протекает более агрессивно и быстро.

Так, на 2-3 день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, они не могут самостоятельно дышать. Возраст тяжелых пациентов молодой и составляет 30-40 лет.

Кроме того, медики прогнозируют резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в столице после проведения крестного хода 27 июля. Свои предположения они объясняют тем, что сегодня в нем приняли участие очень много верующих, в том числе и из России.

Между тем руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко сообщил: пока что в Украине нет вспышки заболеваемости коронавирусом. Но риск ее возникновения остается высоким.

Сейчас по уровню заболеваемости страна находится на плато — ориентировочно 17 умерших за сутки. Эксперты прогнозируют, что в течение двух недель показатели будут примерно такими же.

Источник: Телеканал Киев

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка