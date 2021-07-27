В Европейском Союзе 70% населения получили хотя бы одну прививку от коронавируса.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— ЕС сдержал свое слово и выполнил свои обязательства. Наша цель заключалась в том, чтобы защитить 70% взрослого населения Европейского Союза с помощью по крайней мере одной вакцинации в июле. Сегодня мы достигли этой цели, — отметила Урсула фон дер Ляйен.

При этом среди этого количества 57% — люди старше 18 лет.

— Эти цифры ставят Европу среди мировых лидеров, — добавила она.

По ее словам, этот процесс нужно продолжать, ведь в Европе распространяется более опасный штам коронавируса Дельта.

Вакцинация от коронавируса началась в мире в декабре 2020 года. Сначала прививки делали медикам, военнослужащим, сотрудникам образовательной сферы и правоохранителям.

Сейчас вакцинируют все взрослое население, а также детей старше 12 лет.

В отдельных государствах прививки разрешили делать беременным женщинам.

Источник: Еuronews