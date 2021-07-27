В ряде населенных пунктов Одесской области качество питьевой воды не соответствует санитарным нормам.

Специалисты провели исследование с 19 по 26 июля 2021 года.

Они проверили 119 проб воды на санитарно-микробиологические и 93 проб на санитарно-химические показатели и установили, что в некоторых населенных пунктах Белгород-Днестровского, Саратского и Болградского районов есть проблемы.

Стандартам по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют 15 образцов.

Их взяли в:

в поселке Затока (Белогород-Днестровский район);

в селах Зоря и Ройлянка (Саратский район);

в селе Табаки (Болградский район).

Санитарно-химическим показателям не отвечают 26 проб из населенных пунктов Белогород-Днестровского, Саратского, Арцизского, Николаевского, Болградского и Березовского районов.

Помимо этого, не отвечали гигиеническим требованиям два образца морской воды. Их взяли в прибрежной пляжной зоне Одессы — на 10-й станции Большого Фонтана и на Лузановке.

Источник: ГУ Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины