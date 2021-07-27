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Людмила Грубник |

В Одесской области питьевая вода не соответствует санитарным нормам — где брали пробы

вода з під крану

В ряде населенных пунктов Одесской области качество питьевой воды не соответствует санитарным нормам.

Специалисты провели исследование с 19 по 26 июля 2021 года.

Они проверили 119 проб воды на санитарно-микробиологические и 93 проб на санитарно-химические показатели и установили, что в некоторых населенных пунктах Белгород-Днестровского, Саратского и Болградского районов есть проблемы.

Стандартам по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют 15 образцов.

Их взяли в:

  • в поселке Затока (Белогород-Днестровский район);
  • в селах Зоря и Ройлянка (Саратский район);
  • в селе Табаки (Болградский район).
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Санитарно-химическим показателям не отвечают 26 проб из населенных пунктов Белогород-Днестровского, Саратского, Арцизского, Николаевского, Болградского и Березовского районов.

Помимо этого, не отвечали гигиеническим требованиям два образца морской воды. Их взяли в прибрежной пляжной зоне Одессы — на 10-й станции Большого Фонтана и на Лузановке.

Источник: ГУ Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины

Фото: Depositphotos

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