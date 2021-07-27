Пока в Украине нет вспышки заболеваемости коронавирусом. Но риск ее возникновения остается высоким.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко во время онлайн-презентации анализа ситуации с распространением Covid-19 27 июля.

— В Украине пока нет вспышки заболеваемости ни на национальном, ни на региональном уровне. Однако риск быстрой вспышки все еще высок, — отметил он.

Ганиченко отметил, что третью неделю подряд в Украине фиксируют самые низкие показатели заболеваемости среди крупных европейских стран. А в Европе рост заболеваемости хоть и остановился, но остается на высоком уровне. Сейчас вспышка охватывает девять из 15 стран Европы.

По его словам, в Украине стабильный показатель заболеваемости – около 20 новых случаев за последние 14 дней на 100 тыс. населения. В то же время по уровню заболеваемости страна находится на плато – ориентировочно 17 умерших в сутки. Эксперты прогнозируют, что в течение двух недель показатели будут примерно такими же.

Он добавил, что госпитализации в стране растут в среднем на 3% за неделю. В Киеве, Харьковской и Луганской областях в течение недели госпитализации превышают выписки. Поэтому необходимо ввести дополнительный контроль за распространенностью заболеваемости среди контактных лиц.

В Украине также увеличиваются темпы и охват вакцинацией против коронавируса. Украина за неделю в вакцинации выросла на 1,1% — до 8,1% вакцинированного населения.

— За прошедшую неделю темпы вакцинации в Украине выросли на четверть, в среднем Украина делает ориентировочно 110 тыс. прививок за сутки. В то же время темпы вакцинации необходимо увеличить вдвое и проводить почти 250 тыс. прививок в сутки, — добавил он.

По состоянию на 27 июля в Украине был зафиксирован 631 случай Covid-19. Выздоровели за сутки – 515 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 27 человек.