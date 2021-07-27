Важно не пропускать вторую дозу Covid-вакцины — исследование

Вторая доза вакцины против Covid-19 вызывает мощный импульс в иммунной системе, обеспечивающей широкую противовирусную защиту. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Стэнфордского университета в США в результате проведенного исследования.

Это открытие убедительно подтверждает мнение о том, что нельзя пропускать второй “выстрел”.

Исследователи проанализировали образцы крови вакцинированных людей. Они подсчитали количество антител, измерили уровни иммунных сигнальных белков и охарактеризовали экспрессию каждого гена в геноме почти 250 тыс. отдельных иммунных клеток по типу и статусу. Но…

— Антитела легко измерить. Но иммунная система намного сложнее. Одни только антитела не могут полностью отразить ее сложность и потенциальный диапазон защиты, — отметил профессор патологии, микробиологии и иммунологии Бали Пулендран.

По его словам, несмотря на выдающуюся эффективность РНК-вакцин, мало что известно о том, как именно они работают. Поэтому ученые решили тщательно исследовать иммунный ответ, вызванный одной из таких вакцин.

Вакцина Pfizer, как и вакцина, произведенная Moderna Inc., работает совершенно иначе, чем классические вакцины, состоящие из живых или мертвых патогенов, отдельных белков или углеводов, которые тренируют иммунную систему, чтобы сосредоточиться на определенном микробе и уничтожить его.

Команда отобрала 56 здоровых добровольцев и взяла у них образцы крови до и после первого и второго уколов. Исследователи обнаружили, что первая прививка увеличивает уровни антител, специфичных для SARS-CoV-2, как и ожидалось, но не так сильно, как вторая.

По словам ученого, вторая инъекция имеет мощный положительный эффект, который намного превосходит эффект первого укола.

Вторая доза Covid-вакцины стимулировала многократное повышение уровня антител, потрясающий Т-клеточный ответ, который отсутствовал после первого укола, и поразительно усиленный врожденный иммунный ответ, констатировали исследователи.