Миллионы людей во всем мире получили вакцину против Covid-19. Однако до сих пор существует множество вопросов, связанных с эффективностью этих прививок. Один из них задают очень часто: есть ли связь между побочными эффектами, наблюдаемыми после вакцинации, и последующим иммунитетом.

В настоящее время существует 21 вакцина против Covid-19, разрешенная к использованию по всему миру.

Согласно данным, собранным Google, во всем мире более 13% населения были полностью вакцинированы против Covid-19.

Мониторинг безопасности вакцин продолжается. Органы здравоохранения во всем мире продолжают призывать тех, кто получает вакцину против Covid-19, сообщать о любых побочных эффектах медицинскому работнику.

Миллионы вакцинированных людей испытали побочные эффекты, включая отек, покраснение и боль в месте инъекции, лихорадку, головную боль, усталость, боли в мышцах, озноб.

Однако, в случае с любой вакциной, не все будут реагировать одинаково. Многие люди не испытывали побочных эффектов после вакцинации. Означает ли это, что они не защищены от SARS -CoV-2?

— Нет прямой связи между побочными эффектами и защитой, — отмечает доктор медицинских наук, профессор инфекционных заболеваний университета Нэшвилла в США Вильям Шаффнер.

По его словам, ни наличие, ни отсутствие побочных эффектов не свидетельствует об иммунитете.

Из-за того, как действуют вакцины, побуждая организм вырабатывать иммунитет против целевого патогена, люди с ослабленной иммунной системой могут быть не в состоянии сформировать полный или даже частичный иммунитет к SARS-CoV-2.

По словам профессора Шаффнера, некоторые лекарства, такие как иммунодепрессанты, используемые при лечении рака, также могут отрицательно влиять на эффективность вакцин против Covid-19.

Источник: MedicalNewsToday