ВОЗ призвала ограничить использование электронных сигарет

Всемирная организация здравоохранения призвала ввести меры по ограничению электронных сигарет. Среди них — маркировка о вреде таких продуктов для здоровья.

Об этом эксперты ВОЗ отметили в восьмом докладе о вреде табака, электронные сигареты часто рекламируются производителями табачной и смежных отраслей детям и подросткам.

В организации отметили, что некоторые товары продаются как “безникотиновые”. Однако во время проверки часто оказывается, что они содержат составляющие, которые вызывают привыкание.

ВОЗ обеспокоена тем, что дети из-за использования этих продуктов в три раза чаще прибегают к употреблению табачных изделий в будущем. Поэтому организация рекомендует правительствам стран внедрить нормативные акты ради того, чтобы остановить некурящих людей от начала употребления табака.

Сейчас в мире около 5,3 млрд людей сталкиваются с графическими предупреждениями о вреде курения для здоровья. Это в четыре раза больше чем один миллиард человек, как было в 2007 году. Однако организация считает, что этого недостаточно с учетом появления новых средств использования табака, таких как электронные сигареты.

Пока только 32 страны запретили продажу электронных систем доставки никотина. Еще 79 государств приняли частичные меры. Они запрещают использование этих продуктов в общественных местах и запрещают их рекламу. Одна в 84 странах эти системы не регулируются и никак не ограничиваются.

Как бросить курить

Многие курильщики бояться отказываться от курения, потому что в прошлом имели безуспешные попытки бросить курить. Они считают, что это будет слишком трудно, ведь не верят, что смогут самостоятельно преодолеть симптомы отмены и чувствуют, что не имеют поддержки или просто не верят в успех.

Самое первое, что стоит сделать, назначить дату отказа от курения. Стоит уведомить семью, друзей о вашем решении, попросить их о поддержке.

Подробнее о том, как бросить курить — читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ