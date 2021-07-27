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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

ВОЗ призвала ограничить использование электронных сигарет

електронні сигарети

Всемирная организация здравоохранения призвала ввести меры по ограничению электронных сигарет. Среди них — маркировка о вреде таких продуктов для здоровья.

Об этом эксперты ВОЗ отметили в восьмом докладе о вреде табака, электронные сигареты часто рекламируются производителями табачной и смежных отраслей детям и подросткам.

В организации отметили, что некоторые товары продаются как “безникотиновые”. Однако во время проверки часто оказывается, что они содержат составляющие, которые вызывают привыкание.

ВОЗ обеспокоена тем, что дети из-за использования этих продуктов в три раза чаще прибегают к употреблению табачных изделий в будущем. Поэтому организация рекомендует правительствам стран внедрить нормативные акты ради того, чтобы остановить некурящих людей от начала употребления табака.

Сейчас в мире около 5,3 млрд людей сталкиваются с графическими предупреждениями о вреде курения для здоровья. Это в четыре раза больше чем один миллиард человек, как было в 2007 году. Однако организация считает, что этого недостаточно с учетом появления новых средств использования табака, таких как электронные сигареты.

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Пока только 32 страны запретили продажу электронных систем доставки никотина. Еще 79 государств приняли частичные меры. Они запрещают использование этих продуктов в общественных местах и запрещают их рекламу. Одна в 84 странах эти системы не регулируются и никак не ограничиваются.

Как бросить курить

Многие курильщики бояться отказываться от курения, потому что в прошлом имели безуспешные попытки бросить курить. Они считают, что это будет слишком трудно, ведь не верят, что смогут самостоятельно преодолеть симптомы отмены и чувствуют, что не имеют поддержки или просто не верят в успех.

Самое первое, что стоит сделать, назначить дату отказа от курения. Стоит уведомить семью, друзей о вашем решении, попросить их о поддержке.

Подробнее о том, как бросить курить — читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ 

Фото: Depositphotos

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