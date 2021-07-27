После вакцинации от коронавируса человек находится в состоянии инфекционного процесса. Поэтому необходимо быть особенно осторожными в этот период.

Об этом рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в комментарии одному из изданий.

— Человек, который вакцинировался, находится в состоянии инфекционного процесса. В любом случае, если человек инфицируется каким-либо возбудителем, он входит в состояние инфекционного процесса. Он постоянно проходит у нас в организме. Поэтому я всегда говорю, что если человек вакцинировался, то он должен в ближайшую неделю очень сильно себя беречь. Надо усилить средства индивидуальной защиты, — отметила врач.

Инфекционист утверждает, что меры предосторожности необходимо соблюдать и после второй дозы вакцины от Covid-19. Люди, которые получают вторую дозу, должны понимать, что получат большую дозу возбудителя, из-за этого на некоторое время иммунитет ослабевает.

Она добавила, что ничего страшного не случится, если человеку перенесут на неделю получение второй дозы вакцины. Рекомендации даются четкие, потому что за ними — клинические исследования.

— По закономерности инфекционного процесса, если вы отложили на несколько дней эту вакцинацию, неделю — ничего страшного абсолютно не произойдет. Помните историю с AstraZeneca? Как сначала вакцинировали через три недели, а потом оказалось, что чем больше промежуток между первой и второй дозами — тем сильнее иммунитет? Это правильно, — пояснила Голубовская.

За сутки, 26 июля, в Украине вакцинировались от коронавируса 126 096 людей. Одну дозу получили 78 052 человека, полностью иммунизированы — 48 044 человека.

В то же время в Европе первую дозу вакцины уже получили 70% населения. Из этого количества 57% – люди старше 18 лет.