В Одессе пятеро детей отравились супом. Они находились на лечении в Одесской областной детской больнице, и в столовой учреждения поели супа.

Детям дошкольного возраста стало плохо после обеда 25 июля 2021 года, сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения Одесской облгосадминстрации Людмила Мельничук.

Как сообщают СМИ, после перетертого супа у маленьких пациентов началась рвота.

Им оказали помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Кроме того, компания, которая поставляет еду в детскую больницу, уже извинилась перед родителями за этот инцидент. Конфликт удалось уладить.

Летом из-за жары возрастает риск отравления пищевыми продуктами, поэтому стоит тщательно заботиться об их сохранности и приготовлении.

Кроме того, следует с осторожностью относиться к приобретению товаров в магазинах и на рынках, проверять пригодность мясных, рыбных и молочных продуктов.

Также не рекомендуется употреблять немытые овощи и фрукты. Во время питания в кафе и ресторанах желательно отказаться от блюд, содержащих продукты, которыми потенциально можно серьезно отравиться.

Источник: Суспільне, Думская