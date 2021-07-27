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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Ели перетертый суп: в одесской больнице отравились дети

Отравление

В Одессе пятеро детей отравились супом. Они находились на лечении в Одесской областной детской больнице, и в столовой учреждения поели супа.

Детям дошкольного возраста стало плохо после обеда 25 июля 2021 года, сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения Одесской облгосадминстрации Людмила Мельничук.

Как сообщают СМИ, после перетертого супа у маленьких пациентов началась рвота.

Им оказали помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Кроме того, компания, которая поставляет еду в детскую больницу, уже извинилась перед родителями за этот инцидент. Конфликт удалось уладить.

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Летом из-за жары возрастает риск отравления пищевыми продуктами, поэтому стоит тщательно заботиться об их сохранности и приготовлении.

Кроме того, следует с осторожностью относиться к приобретению товаров в магазинах и на рынках, проверять пригодность мясных, рыбных и молочных продуктов.

Также не рекомендуется употреблять немытые овощи и фрукты. Во время питания в кафе и ресторанах желательно отказаться от блюд, содержащих продукты, которыми потенциально можно серьезно отравиться.

Источник: Суспільне, Думская

Фото: Dreamstime

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