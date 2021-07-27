За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 681 человека, из них — 37 детей и пятеро медработников.

Выздоровели за сутки – 515 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 27 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 266 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

г. Киев — 188;

Винницкая область — 9;

Волынская область — 0;

Днепропетровская область — 38;

Донецкая область — 57;

Житомирская область — 8;

Закарпатская область — 4;

Запорожская область — 34;

Ивано-Франковская область — 6;

Киевская область — 5;

Кировоградская область — 1;

Луганская область — 41;

Львовская область — 25;

Николаевская область — 22;

Одесская область — 68;

Полтавская область — 14;

Ровенская область — 7;

Сумская область — 16;

Тернопольская область — 0;

Харьковская область — 42;

Херсонская область — 34;

Хмельницкая область — 23;

Черкасская область — 16;

Черновицкая область — 9;

Черниговская область — 14.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 249 344 человека.

Умерло – 52 876 человек.

Выздоровело – 2 184 880 человек.

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 3 177 763 человека, из них получили одну дозу – 3 177 761 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 760 835 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 4 938 596 прививок.