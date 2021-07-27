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Вікторія Яснопольська |

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 681 новый случай Covid-19

коронавирус

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 681 человека, из них — 37 детей и пятеро медработников.

Выздоровели за сутки – 515 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 27 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 266 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

  • г. Киев — 188;
  • Винницкая область — 9;
  • Волынская область — 0;
  • Днепропетровская область — 38;
  • Донецкая область — 57;
  • Житомирская область — 8;
  • Закарпатская область — 4;
  • Запорожская область — 34;
  • Ивано-Франковская область — 6;
  • Киевская область — 5;
  • Кировоградская область — 1;
  • Луганская область — 41;
  • Львовская область — 25;
  • Николаевская область — 22;
  • Одесская область — 68;
  • Полтавская область — 14;
  • Ровенская область — 7;
  • Сумская область — 16;
  • Тернопольская область — 0;
  • Харьковская область — 42;
  • Херсонская область — 34;
  • Хмельницкая область — 23;
  • Черкасская область — 16;
  • Черновицкая область — 9;
  • Черниговская область — 14.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 249 344 человека.
  • Умерло – 52 876 человек.
  • Выздоровело – 2 184 880 человек.

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 3 177 763 человека, из них получили одну дозу – 3 177 761 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 760 835 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 4 938 596 прививок.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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