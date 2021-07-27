За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 681 человека, из них — 37 детей и пятеро медработников.
Выздоровели за сутки – 515 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 27 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 266 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.
- г. Киев — 188;
- Винницкая область — 9;
- Волынская область — 0;
- Днепропетровская область — 38;
- Донецкая область — 57;
- Житомирская область — 8;
- Закарпатская область — 4;
- Запорожская область — 34;
- Ивано-Франковская область — 6;
- Киевская область — 5;
- Кировоградская область — 1;
- Луганская область — 41;
- Львовская область — 25;
- Николаевская область — 22;
- Одесская область — 68;
- Полтавская область — 14;
- Ровенская область — 7;
- Сумская область — 16;
- Тернопольская область — 0;
- Харьковская область — 42;
- Херсонская область — 34;
- Хмельницкая область — 23;
- Черкасская область — 16;
- Черновицкая область — 9;
- Черниговская область — 14.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 249 344 человека.
- Умерло – 52 876 человек.
- Выздоровело – 2 184 880 человек.
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 3 177 763 человека, из них получили одну дозу – 3 177 761 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 760 835 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 4 938 596 прививок.