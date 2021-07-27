С Охмадета выписали деток, которым сделали пересадку почек

Из столичной НДСБ Охматдет выписали сразу троих детей, которым недавно провели пересадку почек. Счастливчиками стали девятилетние Даша из Белой Церкви и Давид из Ровно и четырнадцатилетняя Настя из Черкасской области.
— У детей были врожденные пороки развития почек в терминальной стадии. Все они жили два-три года в Охматдете, поскольку нуждались в гемодиализе, — рассказал Фактам ICTV хирург-трансплантолог больницы, доцент кафедры детской хирургии НМУ имени А. А. Богомольца Олег Годик, который, собственно, и проводил вместе с командой больницы эту операцию.
По его словам, одна из девочек ожидала трансплантации в Беларуси, но ей повезло получить новую почку именно в Украине.
Донором для Даши и Давида стал мужчина из Ровно, родственники которого, после его смерти дали согласие на изъятие органов. Для Насти почку привезли из Полтавы.
Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ) автоматически определила пары донор-реципиент. После дополнительных исследований пришло окончательное подтверждение иммунологической совместимости.
По словам Олег Годика, трансплантации прошли успешно, без осложнений, почки заработали. Дети счастливы и здоровы.
После пересадки почки пациенты в среднем две недели находятся в стационаре, затем еще две недели — на реабилитации дома. Потом — первый контрольный осмотр в больнице, после которого медики решают, сможет ли пациент вернуться к своей привычной жизни. То есть, в нашем случае, идти в школу, гулять с друзьями и так далее.
Поздравить детей и пожелать им здоровья пришли врачи, медицинские работники больницы, друзья, родители, а также представители Национальной полиции, потому что Давид мечтает стать в будущем именно полицейским.
После принятия Закона Украины О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку развитие этой медицинской сферы заметно оживилось. Если в течение всего 2020 года в Украине было сделано 109 трансплантаций, то только за шесть месяцев 2021 года — 130.
Рекомендуем прочитать эксклюзивное интервью хирурга-трансплантолога Олега Годика, который только в июле этого года провел ряд успешных операций по пересадке почек маленьким пациентам Охматдета.
Источник: Охматдет
Фото: пресс-служба Охматдет