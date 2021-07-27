С Охмадета выписали деток, которым сделали пересадку почек

Из столичной НДСБ Охматдет выписали сразу троих детей, которым недавно провели пересадку почек. Счастливчиками стали девятилетние Даша из Белой Церкви и Давид из Ровно и четырнадцатилетняя Настя из Черкасской области.

— У детей были врожденные пороки развития почек в терминальной стадии. Все они жили два-три года в Охматдете, поскольку нуждались в гемодиализе, — рассказал Фактам ICTV хирург-трансплантолог больницы, доцент кафедры детской хирургии НМУ имени А. А. Богомольца Олег Годик, который, собственно, и проводил вместе с командой больницы эту операцию.

По его словам, одна из девочек ожидала трансплантации в Беларуси, но ей повезло получить новую почку именно в Украине.

Донором для Даши и Давида стал мужчина из Ровно, родственники которого, после его смерти дали согласие на изъятие органов. Для Насти почку привезли из Полтавы.

Жили два-три года в больнице: из Охматдета выписали деток с пересаженными почками / 5 фотографий

Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ) автоматически определила пары донор-реципиент. После дополнительных исследований пришло окончательное подтверждение иммунологической совместимости.

По словам Олег Годика, трансплантации прошли успешно, без осложнений, почки заработали. Дети счастливы и здоровы.

После пересадки почки пациенты в среднем две недели находятся в стационаре, затем еще две недели — на реабилитации дома. Потом — первый контрольный осмотр в больнице, после которого медики решают, сможет ли пациент вернуться к своей привычной жизни. То есть, в нашем случае, идти в школу, гулять с друзьями и так далее.

Поздравить детей и пожелать им здоровья пришли врачи, медицинские работники больницы, друзья, родители, а также представители Национальной полиции, потому что Давид мечтает стать в будущем именно полицейским.

После принятия Закона Украины О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку развитие этой медицинской сферы заметно оживилось. Если в течение всего 2020 года в Украине было сделано 109 трансплантаций, то только за шесть месяцев 2021 года — 130.

Рекомендуем прочитать эксклюзивное интервью хирурга-трансплантолога Олега Годика, который только в июле этого года провел ряд успешных операций по пересадке почек маленьким пациентам Охматдета.

Источник: Охматдет

Фото: пресс-служба Охматдет