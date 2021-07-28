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Людмила Грубник |

Без удаленки. Ляшко назвал условие, которое позволит школам работать во время карантина

Без удаленки. Ляшко назвал условие, которое позволит школам работать во время карантина

Очное обучение в украинских школах во время карантина будет зависеть от уровня вакцинации среди сотрудников каждого трудового коллектива.

Об этом во время заседания Кабмина 28 июля 2021 года сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

— В случае выхода региона из зеленой зоны, чтобы учебное учреждение продолжало работать, ему нужно иметь минимум 80% полностью иммунизированных сотрудников, — отметил Виктор Ляшко.

Выполнение этого требования позволит учебным заведениям работать при попадании в желтый, оранжевый или красный уровни эпидемиологической опасности.

Источник: Кабмин

Фото: Pixabay

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